Meteo – Temporali insidiano nuovamente l’Anticiclone con possibili grandinate: ecco l’allerta della Protezione Civile

Serata di stabilità e bel tempo in Italia

Serata di stabilità e bel tempo attende la nostra Penisola nelle prossime ore, con l’esaurimento della fenomenologia pur intensa sviluppatasi nel corso di questo pomeriggio sull’Appennino Tosco-Emiliano e, soprattutto, sulle Alpi nordorientali, da dove hanno sconfinato fin sulle pianure nordorientali, producendo disagi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo leggermente oltre la media di riferimento.

Maltempo pomeridiano in lieve espansione per domani, con possibili grandinate

L’infiltrazione maggioritaria di correnti più umide e relativamente più fresche ad alta quota nella giornata di domani lunedì 6 luglio determineranno un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, in particolare nel pomeriggio, con piogge, temporali e possibili occasionali grandinate che continueranno a generarsi sulle Alpi nordorientali e sull’Appennino Tosco-Emiliano, ma anche sull’Appennino centrale, con possibili sconfinamenti fin sulle aree meno interne dell’Abruzzo. Il tempo tornerà comunque a migliorare già in serata, sulla scia di quanto avverrà già oggi, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nella giornata odierna.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulle zone interne e rilievi di Marche, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale e Campania e sui settori settentrionali e occidentali della Basilicata, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolati rovesci o temporali ad evoluzione pomeridiana su settori prealpini della Lombardia orientale, settori alpini, prealpini e di pianura settentrionale del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana orientale, settori centro-settentrionali e sud-orientali dell’Umbria e sulle zone interne del Lazio centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime elevate sulla Pianura Padana centro-occidentale, sulle zone pianeggianti e vallive interne di Toscana, Lazio, Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia, nelle valli e conche dell’Umbria, sulla Basilicata orientale e sulle zone interne e ioniche della Puglia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, lunedì 6 luglio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Marche: Marc-3, Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno.

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