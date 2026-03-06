Meteo domani 7 marzo: nuvole in transito sull’Italia e qualche pioggia possibile, vediamo dove

Situazione sinottica europea Massimi dell’alta pressione intorno a 1030 hPa sui settori orientali del continente e Mediterraneo centrale che resta scoperto. Una circolazione depressionaria con goccia fredda in quota resta attiva sulla Penisola Iberica influenzando anche il Mediterraneo occidentale e lambendo l’Italia, con nuvole in transito e piogge sparse. Vasta e profonda struttura depressionaria tra Groenlandia e Islanda con minimi fino a 965 hPa.

Previsioni meteo per domani, 7 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, banchi di nebbia e foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e nubi basse su coste e pianure e nuvolosità in aumento al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 7 marzo

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con molta nuvolosità tra Lazio e Abruzzo e maggiori aperture altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulla bassa Toscana, locali piogge su settori interni tra Lazio e Abruzzo. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con deboli precipitazioni sul Lazio e in Appennino con neve solo a quote medio alte e più asciutto altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 7 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi sulle regioni peninsulari ma con tempo asciutto, soleggiato sulla Sicilia e qualche pioggia sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi sulla Sardegna e locali fenomeni anche lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia. In serata e in nottata residui fenomeni tra Calabria e Basilicata, più asciutto altrove ma ancora molte nubi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

