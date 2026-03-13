Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Venerdì 13 Marzo
Meteo Italia – maltempo in arrivo nel weekend e goccia fredda per la prossima settimana, ecco la tendenza

di Francesco Cibelli

Meteo Italia - affondo depressionario sul Mediterraneo con maltempo nel weekend, prossima settimana possibile arrivo di una goccia fredda con calo termico

Meteo Italia - correnti fredde orientali possibili da metà mese

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, residua instabilità in Italia

Una blanda struttura depressionaria con piccola goccia d’aria fredda in quota si muove sul Mediterraneo centrale in direzione del Sud Italia. Prime ore del giorno che vedranno acquazzoni sparsi su Romagna, Marche, Lazio, Campania e Isole Maggiori. Nel corso del pomeriggio condizioni meteo instabili soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud con temporali sparsi localmente anche intensi. Nuovo peggioramento entro la notte al Nord-Ovest.

Meteo weekend: affondo perturbato sul Mediterraneo con maltempo su diverse regioni

Secondo weekend di marzo che vedrà un affondo perturbato con aria fredda di estrazione polare verso il Mediterraneo centro-occidentale. Peggioramento meteo che Sabato interesserà soprattutto il Nord con fenomeni più intensi al Nord-Ovest e neve anche abbondante sulle Alpi. Entro la notte non si escludono fiocchi anche sotto i 1000 metri sui settori occidentali. Domenica ancora maltempo al Nord Italia e sulle Isole Maggiori, qualche precipitazione sparsa non esclusa anche sul resto della Penisola.

Instabilità verso il Sud all'inizio della settimana

Fenomeni verso il Sud all’inizio della prossima settimana, migliora altrove

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano una fase instabile nel weekend alla quale potrebbe seguire un generale miglioramento delle condizioni meteo nella prima parte della prossima settimana. Ecco infatti l’alta pressione delle Azzorre in espansione sull’Europa occidentale con interessamento in parte anche del Mediterraneo. Possibile residua instabilità sulle regioni meridionali. Attenzione a seguire con goccia fredda che potrebbe sopraggiungere da est.

Tendenza meteo: flusso freddo orientale con possibile goccia fredda vagante

Incertezza molto elevata per la prossima settimana ma diversi modelli che dopo metà mese mostrano l’instaurarsi di una circolazione con correnti fredde da est tra Europa orientale e Mediterraneo. Una goccia fredda potrebbe così raggiungere l’Italia portando un generale calo termico, con valori anche sotto media, e possibilità di neve a bassa quota specie sui settori adriatici.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

