Meteo domani 7 settembre: tempo stabile in Italia e caldo in aumento, ma anche molte nubi

Situazione sinottica europea
Profondo vortice depressionario centrato tra Islanda e Isole Britanniche con minimo al suolo fino a 980 hPa e con saccatura in allungamento verso la Penisola Iberica. Promontorio anticiclonico di matrice africana in rimonta sul Mediterraneo alimentato dalla risalita di aria molto calda. Robusto anticiclone tra Scandinavia, Europa orientale e Russia con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulla Russia occidentale.
Previsioni meteo per domani, 8 settembre
Al Nord: Giornata tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare al Nord-Ovest e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e locali piogge in arrivo sulle Alpi occidentali. Tra la serata e la notte poche variazioni con nuvolosità irregolare in transito e tempo asciutto, salvo locali piovaschi su Alpi occidentali e Liguria. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 8 settembre
Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo ancora asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli parzialmente nuvolosi, salvo isolati piovaschi possibili sulle coste della Toscana settentrionale. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 8 settembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori del Sud con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, con cieli nuvolosi sulla Sardegna e qualche velatura sulle altre regioni. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.