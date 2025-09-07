Meteo domani 7 settembre: tempo stabile in Italia e caldo in aumento, ma anche molte nubi

Situazione sinottica europea Profondo vortice depressionario centrato tra Islanda e Isole Britanniche con minimo al suolo fino a 980 hPa e con saccatura in allungamento verso la Penisola Iberica. Promontorio anticiclonico di matrice africana in rimonta sul Mediterraneo alimentato dalla risalita di aria molto calda. Robusto anticiclone tra Scandinavia, Europa orientale e Russia con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulla Russia occidentale.

Al Nord: Giornata tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare al Nord-Ovest e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e locali piogge in arrivo sulle Alpi occidentali. Tra la serata e la notte poche variazioni con nuvolosità irregolare in transito e tempo asciutto, salvo locali piovaschi su Alpi occidentali e Liguria. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo ancora asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli parzialmente nuvolosi, salvo isolati piovaschi possibili sulle coste della Toscana settentrionale. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori del Sud con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, con cieli nuvolosi sulla Sardegna e qualche velatura sulle altre regioni. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

