Meteo – Autunno verso un black-out, anticiclone in rinforzo e temperature al di sopra delle medie

Autunno verso un black-out

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, l’Autunno meteorologico subirà un brusco stop. Il flusso umido perturbato tenderà infatti a salire gradualmente di latitudine, lasciando più spazio alla fascia degli anticicloni sull’Europa meridionale. Tempo che volgerà quindi verso una generale stabilità sul bacino del Mediterraneo con assenza di fenomeni e temperature che si porteranno al di sopra delle medie del periodo.

Residui disturbi all’estremo Nordest

La perturbazione che nella giornata di sabato ha raggiunto le regioni settentrionali si sta rapidamente allontanando verso levante. Tuttavia, infiltrazioni umide riusciranno nella giornata odierna a causare residui disturbi su Friuli e levante ligure con possibili acquazzoni. Estremo Nordest che verrà lambito nella giornata di martedì da un impulso instabile in transito Oltralpe, con qualche acquazzone e temporale tra Veneto, Friuli ed Alto Adige in trasferimento nottetempo anche alla Romagna e Marche, ma da confermare.

Prossima settimana vasto anticiclone manda KO l’Autunno

Centri di calcolo odierni mostrano una prossima settimana dominata dall’anticiclone. Un impulso instabile martedì riuscirà a lambire parte del Nordest, ma a seguire è previsto un’ulteriore rinforzo dell’alta pressione su tutto il bacino del Mediterraneo, sino a coinvolgere anche parte del centro Europa dalla seconda parte della settimana. Bolla d’aria calda che si farà sentire in particolare dalla seconda parte della settimana, quando le temperature risulteranno al di sopra delle medie del periodo anche di 4-5°C con punte massime superiori ai +30°C sul centro-sud e Sardegna.

Evoluzione lungo termine tra dominio anticiclonico e nuovo maltempo?

La durata della nuova fase stabile è ancora incerta. Centri di calcolo che mostrano condizioni meteo stabili almeno per 7 giorni, poi l’evoluzione tende ad essere incerta. Se il centro europeo mostra infatti la possibile discesa di una saccatura dopo il 20 settembre con ritorno a condizioni di maltempo, il modello americano GFS mostra un affondo perturbato più occidentale con l’anticiclone che insisterà proprio sul Mediterraneo centrale. Rimanete aggiornati!

