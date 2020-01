Meteo domani, 8 Gennaio 2020: nebbie e nubi basse al nord Italia, sole altrove eccetto sulle isole maggiori

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto campo di alta pressione posizionato sull’Europa occidentale con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Penisola Iberica e Francia. Questo interessa anche il Mediterraneo centrale portando tempo in prevalenza asciutto anche sull’Italia. Una circolazione depressionaria è invece presente sul Mediterraneo orientale con valori minimi al suolo fino a 1005 hPa nei pressi della Turchia. Aria fredda passa quindi sull’Europa orientale fino a raggiungere i Balcani.

Previsioni meteo per domani, 8 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nebbie e nubi basse in pianura Padana, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare ai bassi strati in pianura Padana, sole prevalente altrove. In serata ancora tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse in pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con poche nubi in transito tra Lazio, Abruzzo e Marche, sole altrove. Al pomeriggio locali addensamenti lungo le coste adriatiche ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.