Meteo domani 8 luglio: tempo stabile e soleggiato sull’Italia con l’anticiclone che si estende verso il Mediterraneo

Situazione sinottica europea
Robusto e vasto anticiclone che domina lo scenario tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Questo porta clima sempre più caldo e tempo via via più asciutto anche sull’Italia. Circolazione depressionaria colma di aria fredda tra Scandinavia ed Europa orientale con minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa.
Previsioni meteo per domani, 8 luglio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Est. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata ancora della nuvolosità medio-alta localmente compatta sui settori adriatici, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 8 luglio
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e della nuvolosità in transito sui settori adriatici. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora della nuvolosità sulle coste adriatiche. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 8 luglio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.