Meteo domani 8 marzo: correnti umide verso l’Italia con nuvolosità e locali piogge sparse

Situazione sinottica europea

Un lobo del vortice polare si allunga dalla Scandinavia verso l’Atlantico passando per le Isole Britanniche. Un profondo minimo di pressione al suolo è presente sulle Repubbliche Baltiche con valori intorno a 980 hPa, un altro con valori di 970 hPa è posizionato a nord delle Isole Azzorre. Campo di alta pressione sulla Groenlandia con valori massimi al suolo fino a 1040 hPa. Correnti umide occidentali investono invece il Mediterraneo centrale portando nuvole e piogge sparse sull’Italia ma in un contesto termico piuttosto mite.

Previsioni meteo per domani, 8 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con precipitazioni su Liguria e Alpi centro-occidentali e neve fino a quote medie. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora piogge tra Liguria e Alpi occidentali, con neve oltre i 1500-2000 metri, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito con piogge soprattutto tra Toscana e Lazio e neve in Appennino fino a quote medie. Al pomeriggio locali fenomeni sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata ancora molta nuvolosità in transito, specie sul versante tirrenico, ma con tempo per lo più asciutto. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.