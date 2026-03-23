Meteo – Piogge e temporali pomeridiani in azione in Italia, nuovo miglioramento nelle prossime ore: i dettagli

Quadro instabile sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono nuovamente peggiorate nel corso di questo pomeriggio, con piogge e temporali che sono andati generandosi principalmente sulla dorsale appenninica centro-meridionali, con fenomeni localmente anche intensi e con neve che scende a quote di montagna. Non mancano sconfinamenti fin sulle aree meno interne, mentre il tempo appare relativamente migliore al nord.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale suggeriva una pausa dal maltempo piuttosto breve tra la serata di ieri e il pomeriggio odierno. Il peggioramento è in atto è favorito in primo luogo dall’afflusso di correnti più fresche e instabili persistenti da est e in secondo luogo dalla forzante orografica, con la Protezione Civile che aveva infatti già ieri diffuso un’allerta valida per alcuni di questi settori. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

Prossime ore verso un nuovo miglioramento

Come spesso avvenuto negli ultimi giorni, ad eccezione del Weekend appena trascorso, le condizioni meteo progrediranno verso un generale miglioramento per la sera: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, anche questa serata non farà eccezione, con fenomeni in graduale esaurimento. Tuttavia, qualche residuale nota di maltempo potrà ancora attivarsi in alcune aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio residuale possibile sulla Sicilia tirrenica e Calabria jonica

Qualche rovescio residuale potrebbe ancora insistere in serata su alcuni settori del Paese, in maniera perlopiù isolata. Tale scenario potrebbe interessare in particolare le aree tirreniche della Sicilia e quelle joniche della Calabria, mentre altrove avanzerà un miglioramento condito persino da qualche schiarita. Le temperature, in questo contesto, non subiranno in Italia significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, confermando al più una lieve diminuzione in alcuni settori.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.