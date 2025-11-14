Meteo domani 15 novembre: nuvolosità in aumento e prime piogge in arrivo per queste regioni

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria che si muove dall’Atlantico verso i settori occidentali del continente con un minimo di bassa pressione intorno a 995 hPa poco ad ovest della Francia. Alta pressione ancora presente sul Mediterraneo centro-orientale ma prime piogge in arrivo sull’Italia. Vasta struttura depressionaria che si muove con aria fredda a nord della Scandinavia, con un minimo intorno a 965 hPa.
Previsioni meteo per domani, 15 novembre
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi al Nord con piogge sparse sulle regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio attese poche variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sui settori occidentali con temporali sulla Liguria, più asciutto al Nord-Est. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.
Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile, maggiori addensamenti sulla Toscana con possibili piovaschi. Al pomeriggio attese schiarite sul versante adriatico, nubi sparse sul versante tirrenico con locali piogge tra Umbria e Toscana. In serata e in nottata attese poche variazioni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e maggiori spazi di sereno. Tra la serata e la notte tempo per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
