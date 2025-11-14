Meteo domani 15 novembre: nuvolosità in aumento e prime piogge in arrivo per queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e maggiori spazi di sereno. Tra la serata e la notte tempo per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.