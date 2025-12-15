Meteo Roma – tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo entro domani, poi nuova fase più stabile

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico ancora presente sul Mediterraneo centrale, ma nel corso delle prossime ore in spostamento verso est lascia spazio alla risalita di correnti umide con una saccatura atlantica pronta ad affondare sulla Penisola Iberica. Condizioni meteo dunque verso un peggioramento sull’Italia, con prime piogge dalla serata su Liguria e Sardegna ed entro domani piogge e temporali in estensione anche su Sicilia, Nord-Ovest e regioni tirreniche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Alta pressione che nella giornata di lunedì rinnoverà stabilità sul Lazio, ma con nuvolosità in progressivo aumento da ovest per un cambio circolatorio sul Mediterraneo centrale. Qualche goccia di pioggia non è esclusa nottetempo sui settori costieri centro-settentrionali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +4/+6°C della notte ed i +13/+14°C del pomeriggio.

Meteo Roma martedì 16 dicembre

Giornata di domani con tempo in peggioramento sul Lazio. Al mattino molta nuvolosità in transito su tutta la regione con associate piogge da isolate a sparse specie sui settori centro-settentrionali. Qualche piovasco possibile anche su Roma. Nel corso del pomeriggio precipitazioni sparse su tutto il Lazio, più intense sulle coste. In serata instabilità in ulteriore aumento con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi, con fenomeni anche nella notte. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra i +8/+9°C della notte ed i +13/+14°C del pomeriggio.

Tempo in miglioramento da metà settimana

A partire dalla giornata di mercoledì una circolazione depressionaria dovrebbe isolarsi sul nord Africa occidentale, mentre sul Mediterraneo centrale atteso un aumento della pressione. Condizioni meteo dunque verso un nuovo miglioramento nel corso della seconda parte di settimana, con tempo più asciutto, schiarite e qualche passaggio nuvoloso, salvo residui piovaschi nella giornata di mercoledì. Depressione nord africana che però potrebbe portare nuovi disturbi verso il weekend.

