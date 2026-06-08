Meteo domani 9 giugno: alta pressione e tempo stabile in Italia con sole e qualche temporale di stampo pomeridiano

Situazione sinottica europea Alta pressione delle Azzorre con massimi al suolo sulle omonime Isole intorno a 1030 hPa, da qui si estendono verso il Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni di tempo per lo più asciutto. Circolazione depressionaria tra nord Atlantico e Scandinavia con minimo al suolo intorno a 1000 hPa sull’Islanda. Questa porta correnti instabili fin sull’Europa centro-occidentale con piogge e temporali.

Previsioni meteo per domani, 9 giugno

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto, salvo locali piogge sul Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle Alpi centro-orientali, più asciutto altrove con ampie schiarite. In serata e in nottata fenomeni che insistono al Nord-Est con sconfinamenti verso le pianure, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 giugno

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne con isolati fenomeni sull’Abruzzo, più asciutto altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo addensamenti sulle coste della Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibili acquazzoni su zone interne di Campania, Molise, Basilicata e Calabria, stabile altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili e massime in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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