Meteo Roma – Giornate estive e da metà settimana in arrivo caldo intenso con massime anche di +35°C sulla Capitale

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici intorno a 1010 hPa, ma con correnti fresche e a tratti instabili che lambiscono il Nord-Est. Nei prossimi giorni blanda saccatura in quota porterà un aumento dell’instabilità termo-convettiva specie sui settori a ridosso dei rilievi. Atteso tempo diffusamente stabile con temperature massime estive e qualche temporale pomeridiano nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Avvio di settimana all’insegna del bel tempo sul Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e sole prevalente anche nelle ore pomeridiane. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutta la regione, con nubi basse in arrivo sulle coste e ampie schiarite altrove. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +17/+19°C della notte ed i +29/+30°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà un aumento dell’instabilità termo-convettiva a causa di aria più fresca in quota. Al mattino stabilità diffusa su tutta la regione, con sole prevalente ed addensamenti bassi sulle coste. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, con sconfinamenti anche sulle pianure, soprattutto sul Lazio. Sulla Capitale attesa qualche nube di passaggio ma difficilmente con fenomeni di rilievo associati. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +19/+120°C della notte ed i +30/+31°C del primo pomeriggio.

Possibile prolungato periodo stabile e caldo in aumento

Durante la settimana atteso tempo nel complesso stabile. La rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana porterà giornate estive con sole prevalente ed anche un aumento termico da metà settimana, con massime che su Roma potranno anche raggiungere i +35°C. Caldo che torna dunque a farsi intenso e che potrebbe proseguire per diversi giorni.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nei prossimi giorni con sole prevalente e temperature estive. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!