Meteo domani 9 luglio: tempo stabile con tanto sole e clima rovente in Italia, salvo dei temporali pomeridiani

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cielo sereno su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo su Campania e Molise con rovesci e temporali a partire dalle zone interne; qualche innocuo disturbo nuvoloso su Basilicata e Calabria, tempo asciutto altrove. Tra serata e nottata rasserena ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.