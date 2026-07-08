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Meteo domani 9 luglio: tempo stabile con tanto sole e clima rovente in Italia, salvo dei temporali pomeridiani

di Cristiano Caparbi

Previsioni meteo in Italia per domani 9 luglio 2026: anticiclone invadente anche sul Mediterraneo centrale con tempo per lo più stabile su tutta la Penisola e clima rovente

Meteo domani 9 luglio: tempo stabile con tanto sole e clima rovente in Italia, salvo dei temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea

Robusto e vasto anticiclone che domina lo scenario tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa a ridosso delle Isole Britanniche. Promontorio anticiclonico sempre più invadente anche sul Mediterraneo, portando stabilità e clima rovente anche in Italia. Circolazione depressionaria colma di aria fredda tra Scandinavia ed Europa orientale con minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa sui Paesi Baltici.

Previsioni meteo per domani, 9 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d’Aosta; stabilità prevalente altrove. In serata e in nottata migliora con cielo sereno ovunque. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 9 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio qualche addensamento sull’Abruzzo con possibili rovesci sparsi; non sono previsti cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 9 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cielo sereno su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo su Campania e Molise con rovesci e temporali a partire dalle zone interne; qualche innocuo disturbo nuvoloso su Basilicata e Calabria, tempo asciutto altrove. Tra serata e nottata rasserena ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

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