Meteo Roma – Caldo in aumento i prossimi giorni con massime anche oltre i 35°C, ma possibile qualche temporale dal weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico alimentato dalla risalita di aria calda dal continente africano disteso verso nord fin sulle Isole Britanniche con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa ed in rinforzo anche sul Mediterraneo. Questo porta stabilità prevalente in Italia sia nella giornata odierna che nei prossimi giorni, al netto di temporali di calore, più probabili verso il weekend. Caldo in intensificazione, con picco atteso oggi al Nord ed in graduale aumento al Centro-Sud nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio, con cieli per lo più soleggiati durante le ore diurne su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano in Appennino. Tra la serata e la notte e la notte non sono attese particolari variazioni con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +32/+33°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani, giovedì 9 luglio

La giornata di domani vedrà poche variazioni con ancora ancora bel tempo diffuso. Al mattino avremo infatti sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio attesi ancora cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti nuvolosi in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili o in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.

Caldo in aumento specie verso il weekend, ma possibile qualche temporale

La risalita di aria rovente dal continente africano si sposterà nei prossimi giorni dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Questo comporterà un ulteriore e graduale aumento delle temperature sul Lazio, con massime su Roma che verso il weekend potranno superare i +35°C e nelle zone interne della regione possibili punte di +37/+38°C. Nel weekend e ad inizio prossima settimana tornerà comunque anche un po’ di instabilità pomeridiana grazie a delle infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota, con sviluppo di temporali soprattutto in Appennino, ma non escluso che possano interessare anche la Capitale.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo in aumento nel corso della settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!