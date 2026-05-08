Meteo domani 9 maggio: weekend che inizia con tempo stabile e soleggiato in Italia salvo locali acquazzoni sui rilievi

Situazione sinottica europea Un promontorio anticiclonico rimonta sul Mediterraneo centrale portando un generale miglioramento delle condizioni meteo in Italia ma non per molto. Vasta saccatura depressionaria che si allunga tra Atlantico e Penisola Iberica con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa poco ad ovest del Portogallo. Flusso perturbato che si muove tra Islanda e Scandinavia con diversi minimi al suolo fino a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 9 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo lungo l’arco alpino e locali fenomeni in Appennino, soleggiato altrove e qualche nube al Nord-Ovest. In serata e in nottata nuvolosità in aumento da ovest con piogge su Liguria e Piemonte. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 maggio

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati o con qualche velature e della nuvolosità in sviluppo in Appennino. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con piogge sui settori tirrenici. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piovaschi, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con piogge sulla Sardegna ed in estensione su Campania e Molise. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

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