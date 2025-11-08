Meteo domani 9 novembre: piogge e temporali che interessano ancora il Sud Italia, tempo più stabile altrove

Situazione sinottica europea Mediterraneo centrale sede di una circolazione depressionaria con minimo al suolo intorno a 1010 hPa che si muove tra Sardegna e Sicilia, portando maltempo con piogge e temporali. Alta pressione con valori intorno a 1025 hPa che da basso Atlantico si espande verso la Penisola Iberica. Più a nord troviamo una vasta e profonda area depressionaria con un minimo intorno a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 9 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con foschie o nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli per lo più sereni ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con foschie o nubi basse specie sull’Emilia Romagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole con piogge sparse su Marche e Abruzzo, più asciutto altrove con maggiori spazi di sereno. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle stesse regioni, più asciutto altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile ma sempre con addensamenti anche bassi sui settori adriatici. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali sparsi, più intensi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali diffusi su settori Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Tra la serata e la notte tempo in graduale miglioramento ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

