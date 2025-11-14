Meteo – Il maltempo irrompe sull’Italia con piogge e possibili temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile

Quadro in peggioramento sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano l’arrivo di un peggioramento sulla nostra Penisola che si manifesta attraverso un aumento anche consistente in alcuni casi della nuvolosità sui settori più occidentali dello stivale, con qualche debole rovescio in azione sulla Liguria. Le condizioni meteo si mantengono invece relativamente più stabili e asciutte altrove, con temperature che, in questo contesto, confermano mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore con fisiologiche fluttuazioni.

Piogge e possibili temporali in arrivo per domani

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo riguarderà invece l’Italia nella giornata di domani sabato 15 novembre, quando l’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica verso il Mediterraneo centrale determinerà il transito di qualche rovescio e possibile temporale sulle aree più settentrionali dello stivale e sull’alto versante tirrenico. I fenomeni potranno risultare localmente anche intensi, specie in serata, con neve che puntualmente potrebbe scendere sul settore alpino fin sui 1.800/1.900 metri.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale e Toscana centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte orientale, Lombardia, Veneto sud-occidentale ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse anche, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, restanti settori di Piemonte, Emilia-Romagna occidentale, Liguria, Triveneto e Toscana meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento sulle aree tirreniche peninsulari centrali, sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Venti: temporaneamente forti meridionali sulle aree costiere della Toscana, specie sull’arcipelago, e del Lazio settentrionale. Mari: molto mossi il Mare di Sardegna, il Tirreno settentrionale ed il settore est del Tirreno centrale; con moto ondoso in attenuazione sul Tirreno.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 15 novembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente.

