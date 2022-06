METEO – Dopo la rinfresca di metà settimana, nuova ONDATA di CALDO AFRICANO in arrivo in ITALIA. La TENDENZA

L’alta pressione africana inizia a cedere

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Durante la scorsa settimana un promontorio anticiclonico di matrice africana ha portato tempo stabile in Italia accompagnato da un ondata di caldo anomalo con temperature fin oltre 10 gradi sopra la media e massime che sono arrivate a toccare i 40°C. Ora l’alta pressione africana sta iniziando a cedere, ma è ancora presente sul Mediterraneo. Questa continua garantire tempo stabile sulle regioni centro-meridionali e con aria calda che continua ad interessare il Sud portando le massime in Sicilia ancora a sfiorare in 40°C e poco inferiori tra Basilicata e Puglia. La diminuzione dei valori di geopotenziale sta invece portando instabilità al settentrione, dove nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali sulle Alpi e che in serata sconfineranno verso le pianure.

Peggioramento meteo nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione tenderà a cedere ulteriormente, lasciando spazio all’estensione di una saccatura atlantica tra Mediterraneo centrale e Penisola Balcanica. Nella giornata di domani piogge sparse e temporali interesseranno il Nord, con instabilità pomeridiana anche sull’Appennino centrale. Nella giornata di mercoledì il maltempo insisterà sulle regioni settentrionali e si estenderà anche alle regioni adriatiche, mentre nella giornata di giovedì piogge e temporali colpiranno anche il Sud. Peggioramento meteo che vedrebbe invece meno coinvolte le regioni del medio versante tirrenico e le Isole Maggiori, con tempo per lo più asciutto. Aria più fresca in arrivo da nord-ovest porterà comunque un generale calo termico, con le temperature che si riporteranno in media con quelle del periodo.

Secondo weekend di giugno verso una nuova rimonta dell’anticiclone

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, il passaggio instabile con il transito della saccatura che porta calo termico e piogge potrebbe essere molto breve. Infatti viene vista già per venerdì una rimonta di un promontorio anticiclonico tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, con successiva espansione sul Mediterraneo centrale. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana già a partire dalla giornata di venerdì e nel corso del weekend, con cieli soleggiati e temperature che tornerebbero ad aumentare, come vediamo di seguito.

Nuova ondata di caldo in vista

Come abbiamo appena visto, nella parte finale della settimana il Mediterraneo centrale vedrà una nuova espansione di un promontorio anticiclonico che porterà bel tempo e temperature in aumento. In questo frangente, le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente anche grazie ad aria più fresca dai quadranti settentrionali che in parte continuerebbe ad interessare l’Italia. Ma con l’arrivo della nuova settimana il promontorio dovrebbe estendersi ancora più ad est ed una saccatura atlantica si porterebbe ad ovest della Penisola Iberica. Tale evoluzione sinottica farebbe confluire aria più calda da su sud-ovest verso l’Italia, con temperature che tornerebbe nuovamente su valori di più di 10 gradi sopra le media. Mancando ancora molto tempo, non scendiamo nei dettagli e vi ricordiamo che si tratta di una semplice tendenza. Per questo vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

