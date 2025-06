Meteo Roma – Giornate soleggiate e clima rovente almeno fino alla prossima settimana con massime anche oltre i +35°C

Condizioni meteo attuali

Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Possente anticiclone di matrice afro-azzorriana in espansione su Mediterraneo ed Europa porta giornate diffusamente stabili in Italia con tanto sole e clima rovente. Attese temperature anche di 5-7 gradi sopra le medie con massime oltre i +35°C su molte città. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Giornata di venerdì con tempo prevalentemente stabile su Roma e sul Lazio. Mattinata con cielo sereno e clima già caldo su Roma. Nel pomeriggio temperature elevate e tempo stabile, con cieli generalmente soleggiati. Locali nubi in Appennino ma senza fenomeni significativi. Tra la serata e la notte ancora bel tempo con cieli sereni e clima afoso. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese tra i +23/+24°C nelle ore notturne e i +34/+36°C nelle ore pomeridiane.

Meteo Roma domani

Meteo domani – La giornata di domani, sabato 28 giugno, non presenterà variazioni sostanziali. Sole prevalente su tutta la regione al mattino. Al pomeriggio della nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con qualche nube anche sulla Capitale ma senza fenomeni associati, soleggiato sulle coste. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese tra i +24/+26°C nelle ore notturne e i +35/+37°C nelle ore pomeridiane.

Tendenza meteo su Roma e sul Lazio

Possente anticiclone che persisterà sul Mediterraneo e su gran parte dell’Europa anche durante la prossima settimana. Su Roma e sul Lazio si preannunciano giornate estive con sole prevalente e clima rovente con temperature di diversi gradi sopra le medie. Le massime sulla capitale si aggireranno attorno i +35/+37°C e le notte risulteranno tropicali con le minime che difficilmente riusciranno a scendere al di sotto dei +25/+26°C.

