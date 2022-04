METEO – Due perturbazioni verso l’ITALIA, torna qualche PIOGGIA nei PROSSIMI GIORNI; i dettagli

La circolazione fredda presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una residua instabilità sul nostro Paese nel corso della giornata odierna . L’aria fredda presente in quota ed il riscaldamento diurno nei bassi strati, favorirà lo sviluppo di nubi prevalentemente cumuliformi nel corso delle ore pomeridiane. Possibili acquazzoni saranno quindi possibili tra Toscana, Umbria zone interne tra Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Qualche pioggia potrà ancora attardarsi tra il Cilento e la Calabria tirrenica. Si tratterà comunque di fenomeni di breve durata e meno intensi rispetto alla giornata di sabato. Non mancheranno locali nevicate sui settori montuosi, in questo caso anche alpini, a quote ancora inferiori ai 1000 metri. Dalla sera qualche fenomeno potrà sconfinare anche sui settori pianeggianti di Piemonte e Lombardia. Asciutto sulle due Isole Maggiori e settori ionici.

Mercoledì 6 aprile nuovo peggioramento al centro-sud

Una nuova perturbazione, questa volta più intensa, è attesa nella giornata di mercoledì 6 aprile. Il fronte perturbato in arrivo dalla Spagna transiterà in particolare sulle regioni centro-meridionali, portando nuove piogge e neve questa volta a quote di montagna, per via di un rialzo termico deciso. Al momento le precipitazioni più abbondanti dovrebbero riguardare i settori tirrenici, dove potranno assumere localmente carattere temporalesco. Rotazione delle correnti dai quadranti meridionali, quindi ulteriore rialzo termico con massime diffusamente superiori ai +15°C, nonostante il peggioramento in arrivo durante la giornata.