METEO ITALIA – Residue PIOGGE e nevicate, ma in miglioramento; prossima settimana con infiltrazioni umide e qualche disturbo

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nucleo artico che nella giornata di sabato ha determinato condizioni di maltempo di stampo invernale su gran parte dell’Italia tende ad allontanarsi verso i Balcani. Tuttavia, sul nostro Paese permangono ancora condizioni meteo a tratti instabili con temperature al di sotto delle medie del periodo. L’anticiclone delle Azzorre si mantiene defilato in pieno Oceano Atlantico, favorendo l’ingresso di nuovi impulsi instabili nel corso della prossima settimana, seppur accompagnati da masse d’aria meno fredde.

Oggi graduale miglioramento, seppur con residui disturbi

Previsioni meteo domenica 3 aprile 2022. La bassa pressione giunta nella giornata di sabato sul Mediterraneo settentrionale, si è portata nelle ultime ore tra i Balcani ed il medio Adriatico, favorendo un graduale miglioramento del tempo. Tuttavia, permarranno residue condizioni d’instabilità, in particolare sui settori prealpini, lungo l’Appennino, Campania, Calabria tirrenica, Emilia-Romagna e zone interne del centro-sud dove non mancheranno nel corso della giornata acquazzoni sparsi. Maggiori schiarite potranno interessare la Sardegna e nel corso del mattino i settori ionici di Basilicata e Puglia. Temperature in graduale ripresa, con quota neve mediamente attorno ai 700-900 metri in progressivo rialzo fino ai 1000-1200 metri dell’Appennino meridionale.

Temperature al di sotto delle medie del periodo

L’aria artica giunta nelle ultime ore sul nostro Paese, ha determinato un brusco calo delle temperature con valori scesi al di sotto delle medie del periodo. In particolare in queste prime ore del mattino i valori minimi risultano compresi tra i +4/+6°C, ma con valori prossimi allo zero localmente sui settori di pianura tra Piemonte ed ovest Lombardia. Gelate sui settori medio-basso collinari della Toscana, mentre sulle pianure del centro i valori minimi sono compresi tra gli 0°C ed i +3°C. Al sud ed Isole valori mediamente compresi tra i +4°C ed i +7°C, fatta eccezione per le coste tirreniche della Sicilia ed il Salento dove si raggiungono i +10°C. Valori massimi diurni in ripresa, ma diffusamente inferiori alle medie del periodo e compresi al centro-nord tra i +10°C ed i +13°C, fino ai +15°C di Sicilia e settori ionici. Meteo ancora dinamico nei prossimi giorni? Vediamo nella prossima pagina la tendenza per il prosieguo di aprile.