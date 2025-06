Meteo – Ecco il break dell’Estate con rovesci e temporali in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Instabilità in azione in Italia

Il transito di una goccia fredda di natura atlantica sta determinando già da ieri un’ondata di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio occasionalmente accompagnati da grandinate. Il maltempo si concentra quest’oggi sui settori centrali, con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente una netta diminuzione rispetto ai valori registrati nelle 24 ore precedenti.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale aveva già catturato l’attenzione della Protezione Civile nella giornata di ieri, che non a caso aveva infatti deciso di emettere un allerta valida per diversi settori per oggi. L’instabilità e il conseguente calo delle temperature non si sono fatti attendere, con l’Anticiclone che è andato quindi cedendo leggermente. Rimane relativamente stabile al meridione, ma ancora per poco come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore con piogge e temporali anche al sud

Nel corso delle prossime ore il fronte instabile pilotato dal transito di una goccia fredda di stampo atlantico scenderà verso meridione, finendo per interessare anche le aree comprese tra la Campania, il Molise e la Puglia stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. E’ possibile che qualche rovescio o temporale finisca per raggiungere anche la Basilicata, con il maltempo che si centrerà pertanto sulle regioni meridionali peninsulari. Altrove, però, le condizioni meteo appariranno in miglioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Migliora sui settori centrali con schiarite anche ampie

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso sulle regioni centrali per l’attivazione di correnti si più fresche, ma anche più secche, con l’avanzamento persino di schiarite quantomeno parziali. In questi settori il tempo tornerà di conseguenza relativamente più stabile e asciutto e con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Il clima, in ogni caso, risulterà tipico del periodo che stiamo attraversando e quindi gradevole nelle ore notturne.

