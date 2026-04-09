Meteo Milano – Tanto sole e clima di primavera, ma dal weekend tempo in peggioramento con maltempo a seguire

Meteo Milano, la situazione

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione ancora dominante sul Mediterraneo continua a portare giornate stabili, soleggiate e con clima primaverile. Ma dal weekend cambio di circolazione, con l’alta pressione che lascerà spazio a correnti instabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi giovedì 9 aprile

Giornata all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati o al più con il transito di qualche velatura. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con tempo asciutto, qualche velatura in transito e maggiori addensamenti sulle Alpi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature miti su Milano e comprese tra +12/+14°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Meteo Milano domani venerdì 10 aprile

La giornata di domani non vedrà particolari variazioni sulla Lombardia. Ancora tempo stabile su tutta la regione si al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati o qualche velatura in transito, salvo il possibile sviluppo di isolati piovaschi pomeridiani sulle Alpi. In serata e nella notte nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +12/+13°C di minima ed i +22/+23°C di massima.

Tempo in peggioramento dal weekend con maltempo entro inizio settimana

Nel corso del weekend l’alta pressione tenderà a cedere, con una saccatura atlantica in estensione verso il Mediterraneo occidentale dove tenderà a risalire anche una goccia fredda, per poi muoversi verso la Penisola Italiana. Giornata di sabato ancora stabile e soleggiata sulla Lombardia, salvo il transito di qualche velatura. Ma da domenica nuvolosità in aumento e prime piogge in arrivo entro la serata. Temperature che però non subiranno particolari variazioni, con clima che si manterrà mite. Nei primi giorni della prossima settimana atteso maltempo organizzato, con piogge e temporali sparsi e temperature in diminuzione su Milano nei valori massimi, che si porteranno al di sotto dei +20°C. Possibile un ritorno verso il bel tempo da metà prossima settimana.

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