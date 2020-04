METEO – Ecco la PRIMAVERA nel WEEKEND, ma non senza qualche PIOGGIA, i dettagli

Area di bassa pressione sul Nordafrica ripara l’Italia da una risalita altopressoria Un’area di bassa pressione che da qualche giorno insiste sulle aree nordafricane sta tenendo di fatto al riparo il nostro Paese da una rimonta anticiclonica. L’Italia e buona parte del Mediterraneo infatti hanno al momento a che fare con una lacuna barica dopo che il freddo a partire dalla mattinata di ieri si è ritirato verso i quadranti orientali. Una lacuna barica ammette la mancanza di una vera e propria figura barica dominante sui settori suddetti. Piogge sulle Isole Maggiori e in alcune aree joniche, meglio altrove L’azione di quest’area di bassa pressione però non si ferma a portare maltempo alle sole zone nordafricane, ma qualche pioggia è possibile riscontrarla fin da ieri anche sulle Isole Maggiori. Nella giornata odierna tuttavia l’instabilità si è estesa anche in alcune aree meridionali del Paese, come per esempio le zone joniche della Calabria e della Puglia. I fenomeni qui si sono rivelati e si rivelano tutt’ora piuttosto deboli o al più moderati, con accumuli altrettanto blandi. Lenta transizione della perturbazione verso est nel weekend Nel corso del weekend oramai alle porte, la perturbazione di origine africana effettuerà una lenta transizione verso est, arrivando ad interessare il Mediterraneo orientale per la giornata di domenica 5 aprile. Il suo passaggio verso oriente oltre a determinare una rimonta anticiclonica a partire dai settori occidentali del Mediterraneo, causerà anche un nuovo fronte perturbato al sud Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Ancora maltempo in Sicilia e aree joniche della Puglia e della Calabria Il fronte perturbato interesserà le zone meridionali dell’Italia nella sola giornata di domani sabato 4 aprile. Dopo una prima metà di giornata infatti all’insegna della stabilità seppur in un contesto di cieli piuttosto nuvolosi (se non per qualche residua pioggia sulla Sicilia jonica nella notte), a partire dal pomeriggio le condizioni meteo sono destinate a peggiorare sul crotonese e sulla Puglia meridionale. I fenomeni anche in questo caso saranno deboli o al più moderati, tali da portare al suolo un accumulo altrettanto blando.