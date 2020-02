METEO – ennesimo WEEKEND con sole e clima caldo in ITALIA, cambia tutto nella prossima settimana con NEVE in arrivo? i dettagli

Meteo Italia: Anticiclone in rimonta e tempo stabile da nord a sud

Durante la giornata odierna avremo condizioni meteo totalmente stabili in Italia con il sole prevalente fin dal primo mattino sia sulle regioni settentrionali che su quelle centrali. Qualche innocua nube invece la troveremo ancora nelle prossime ore sulle regioni meridionali peninsulari e insulari. Clima mite con le temperature scese di qualche grado durante le ore notturne e valori previsti in giornata superiori la media del periodo. Quale tendenza meteo ci attende in Italia per l’ultima parte dell’ Inverno?

Previsioni meteo per la giornata di oggi

Tempo stabile per tutto l’arco della giornata al nord Italia con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per il transito di nubi innocue. Ampie schiarite su tutte le regioni centrali, sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche in serata con prevalenza di cieli sereni ovunque. Residue nubi al mattino e al pomeriggio sulle regioni Peninsulari meridionali e nel nord della Sicilia ma senza fenomeni. Cieli tersi in serata con tempo stabile. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo le minime.

METEO WEEKEND: sole e temperature oltre la media in tutta Italia

Bel tempo in queste ore sull’Italia con sole prevalente e temperature in aumento nelle ore centrali della giornata, nel corso delle prossime ore e del prossimo weekend avremo ancora condizioni meteo stabili con precipitazioni assenti e con il sole prevalente in tutto il Paese. Sarà l’ennesimo weekend all’insegna della primavera, riuscirà l’ Inverno a regalarci gli ultimi scampoli di Neve in Italia oppure la Primavera avrà la meglio anche nell’ultima parte del mese di Febbraio?