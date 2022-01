METEO EPIFANIA – Inverno alla RISCOSSA: tornano FREDDO e NEVE in ITALIA, ecco le ultime notizie

Condizioni meteo in Italia, ancora in compagnia di nubi basse

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo attuale che vede il bacino mediterraneo ancora in balia di un vasto promontorio d’alta pressione che culmina sulla penisola Iberica con massimi fino a 1026 hPa. L’Italia è interessata ancora da nubi basse specie sulla Pianura Padana, sul golfo Ligure e su quello Veneto, nonché su gran parte delle coste Tirreniche. Nelle prossime ore complice la ritirata del promontorio d’alta pressione le condizioni meteo torneranno a peggiorare, lasciando spazio a pioggia, freddo ma anche neve.

Da metà settimana arrivano le prime piogge

Previsioni meteo – Già dalla giornata di domani avremo le prime infiltrazioni umide che determineranno qualche pioggia dapprima sulle regioni del nord-ovest Liguria in primis; a seguire avremo precipitazioni sparse su Lombardia e Triveneto con neve in montagna. Le temperature per il momento risultano ancora al di sopra delle medie, tuttavia secondo il modello GFS dovrebbero tornare in media o appena al di sotto di essa proprio per il giorno dell’Epifania. Vediamo cosa accadrà!

Previsioni meteo per l’Epifania 2022

Modelli ancora incerti ma che da giorni prevedono l’arrivo di maltempo invernale per i giorni dell’Epifania: secondo l’ultima emissione del modello GFS avremo un approfondimento di un minimo di bassa pressione che dovrebbe raggiungere i 1010 hPa tra Mar Ligure e Alto Adriatico. Fase dunque di maltempo sulle regioni del nord e sull’Appennino settentrionale dove la neve potrebbe cadere a quote molto basse. Vediamo le possibilità dei modelli.

