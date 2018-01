Meteo Epifania: oggi nubi in aumento su tutta la Penisola, piogge in intensificazione su diverse regioni. Vediamo il tempo che ci aspetta

Meteo Epifania: oggi nubi in aumento su tutta la Penisola, piogge in intensificazione su diverse regioni – Le condizioni meteorologiche attese per la giornata di oggi, 6 gennaio 2018, con l’arrivo dell’Epifania si presenteranno generalmente perturbate su diverse regioni della nostra Penisola, a causa dell’arrivo di correnti in parte umide e instabili. Se al Nord Ovest infatti le piogge tenderanno man mano ad intensificarsi con il passare delle ore, specie sulle regioni di Liguria e Piemonte, al Centro-Sud tenderanno invece ad intensificarsi progressivamente i venti di scirocco che porteranno un clima mediamente più caldo e secco. La neve cadrà via via sempre più abbondante lungo l’arco alpino, ma con quota in progressivo: nella mattinata odierna qualche fiocco sarà ancora possibile al di sotto dei 1000mt lungo l’arco alpino cuneese.