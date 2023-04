Meteo – Esordio di Maggio con una nuova perturbazione? Ecco i possibili scenari

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Il mese di Aprile sta per terminare, lasciando questi ultimi giorni in compagnia di tempo stabile grazie all’influenza dell’alta pressione: la situazione sinottica vede un promontorio anticiclonico tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale mentre una saccatura depressionaria si muove sui settori orientali del continente. Deciso miglioramento delle condizioni meteo in Italia con l’anticiclone che porterà anche un rialzo delle temperature. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 26 aprile

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 26 Aprile: Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio locali piogge sull’Appennino settentrionale e nuvolosità anche lungo l’arco alpino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento sulle coste adriatiche dell’Abruzzo. Al pomeriggio tempo ancora asciutto con addensamenti nelle zone interne e soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo locali piogge sulle coste tra Molise e Puglia. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne peninsulari con possibili piogge isolate, sole prevalente altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Anticiclone in Italia con tempo stabile e temperature in aumento, primavera avanti tutta

Nel corso dei prossimi giorni un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale si eleverà sul Mediterraneo occidentale garantendo condizioni meteo asciutte su buona parte dell’Italia. Sotto il profilo termico avremo un generale rialzo delle temperature su valori comunque in linea con le medie o poco al di sopra. Discorso diverso invece per la Penisola Iberica che si troverà ancora sotto il ramo ascendente del promontorio con temperature praticamente estive.

Ultimo weekend di aprile e ponte del 1 maggio a rischio temporali per l’arrivo di una goccia fredda

Principali modelli che mostrano l’apice dell’espansione anticiclonica tra Venerdì e Sabato. La giornata di Domenica potrebbe infatti vedere l’arrivo di una saccatura dall’Atlantico e anche l’ingresso di una piccola goccia d’aria fredda in quota. Condizioni meteo in peggioramento soprattutto al Nord con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi, fenomeni in arrivo anche sulle zone interne del Centro-Sud. Goccia fredda che infatti nei primi giorni di maggio potrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale dispensando temporali e un generale calo termico.

