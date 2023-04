Meteo – Super Anticiclone africano in elevazione verso il Mediterraneo, porterà stabilità e clima primaverile

Maltempo anche quest’oggi in Italia

Assistiamo anche nella giornata odierna a condizioni meteo mediamente instabili che interesseranno solo specifici settori della nostra Penisola, a causa della formazione di un fronte instabile che dal Veneto scenderà verso sud interessando il medio-alto versante adriatico con piogge e possibili temporali, localmente anche intensi specie in Romagna, dove non a caso è stata diramata un’allerta meteo dalla Protezione Civile. Il clima, in Italia, rimane comunque pienamente primaverile, specialmente al meridione.

Prossime ore con piogge e possibili temporali

Nel corso delle prossime ore pertanto il persistente afflusso di correnti più instabili nel Mediterraneo centrale porteranno ancora maltempo sulla nostra Penisola, che si manifesterà, come scritto in precedenza, attraverso piogge e possibili temporali localmente anche intensi. L’Anticiclone si mostra ancora piuttosto incerto nel risalire verso nord, anche se presto prendere il sopravvento, come vedremo nel presente editoriale.

Super Anticiclone in elevazione verso il Mediterraneo centro-occidentale

Un super Anticiclone di matrice subtropicale è però in procinto di mettere la parola fine alla fase instabile che da qualche giorno sta interessando la nostra Penisola e, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si eleverà sul Mediterraneo centro-occidentale assicurando, nei prossimi giorni, condizioni meteo generalmente stabili e asciutte. Si assisterà, pertanto, anche ad un lento e progressivo aumento delle temperature.

Clima primaverile, assaggio di estate in Spagna

L’Alta pressione di stampo subtropicale sarà pertanto garante di un clima prettamente primaverile sulla nostra Penisola, radicandosi in particolare sulla Penisola iberica e più precisamente sulla Spagna, dove porterà un vero e proprio assaggio di estate con temperature che supereranno anche i +30°C nelle aree meridionali. Tale situazione si protrarrà almeno fino alla giornata di sabato 29 aprile inclusa, prima dell’arrivo di un nuovo peggioramento sul cui dettaglio approfondiremo in un apposito editoriale.

