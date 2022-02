METEO – ESPLODE l’INVERNO nel WEEKEND con ritorno di possibili TEMPORALI e NEVE a BASSA QUOTA

Sarà la giornata di venerdì 25 febbraio a portare le prime novità rilevanti sul territorio nazionale, con l’ingresso di piogge in Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria settentrionali, ma anche Liguria centro-orientale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo la neve tornerà ad imbiancare l’Appennino Tosco-Emiliano a partire dagli 800/900 metri nella seconda parte di serata. A seguire il maltempo è solamente destinato ad espandersi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

A partire tuttavia dalla giornata di domani giovedì 24 febbraio le cose tramuteranno già in un parziale cambiamento: l’avvicinamento di una saccatura di origine artica provocherà un peggioramento del tempo sulla nostra Penisola che si tradurrà in un aumento generale della nuvolosità, con qualche locale e breve piovasco plausibile solamente sull’alto versante tirrenico ( scopri dove di preciso ). Restano ancora (per poco) prevalenti gli effetti dell’Anticiclone altrove, con stabilità nettamente prevalente.

Maltempo colpirà il centro-sud con neve a bassa quota e possibili temporali

Sarà un weekend caratterizzato dal ritorno dell’inverno, almeno per ciò che concerne le regioni centro-meridionali del Paese, su gran parte delle quali si estenderà il maltempo. Piogge, ma anche possibili locali temporali con fenomeni anche intensi colpiranno tali settori della nostra Penisola, accompagnati da correnti fredde di natura artica che provocheranno una diminuzione delle temperature e, di conseguenza, anche della quota neve: fin sui 300/500 metri per sabato 26 febbraio sul medio Adriatico, in rialzo per il giorno successivo. Neve fino al più in bassa montagna sull’Appennino meridionale.