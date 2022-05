METEO – ESTATE alla ribalta: in arrivo TEMPERATURE di oltre +30 GRADI in ITALIA, vediamo dove

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati lettori del Centro Meteo Italiano! Ultima immagine satellitare che mostra l’Italia con cieli pienamente sereni e qualche velatura al centro-nord. Su Genova e sui settori costieri Tirrenici meridionali possiamo osservare la presenza di nubi basse di tipo avvettivo; nelle prossime ore è atteso un aumento dell’instabilità sui rilievi con rovesci e temporali. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio della giornata odierna.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD: Al mattino prevalenza di cieli sereni con qualche innocuo addensamento sulla Liguria. Al pomeriggio isolati rovesci sull’arco Alpino, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sui rilievi di Lombardia e Trentino, sereno altrove. AL CENTRO: Al mattino cieli del tutto soleggiati; nubi basse sui settori costieri del basso Lazio. Al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche nube in più tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli sereni con qualche addensamento sui settori costieri Tirrenici. Al pomeriggio instabilità sui rilievi di Calabria e Sicilia, sereno altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli del tutto sereni. Vediamo la tendenza meteo per il weekend. Al mattino cieli del tutto soleggiati; nubi basse sui settori costieri del basso Lazio. Al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche nube in più tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Maggiore instabilità nel weekend

Nel fine settimana complice una flessione della circolazione atmosferica alle latitudini centro europee, aumenterà l’instabilità sull’arco Alpino. Saranno possibili temporali e rovesci anche sulle zone di pianura. Sul resto della penisola il tempo risulterà stabile con cieli sereni e qualche innocuo addensamento sui settori montani. Prossima settimana vedrà la rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Prossima settimana con il rincaro dell’anticiclone

Sia il modello GFS che quello Europeo concordano per l’inaugurazione di un periodo ancora più caldo grazie ad un maggiore contributo d’aria sub-tropicale in avvezione sull’Italia. Sebbene il periodo potrebbe subire ancora variazioni previsionali, le temperature potrebbero aumentare ulteriormente in Italia con valori massimi anche oltre i +30°C. Possibile una flessione dei geopotenziali da metà della prossima settimana, anche se per i dettagli dovremo ancora aspettare i prossimi editoriali meteo.

