Meteo – Estate meteorologica al via con il mese di giugno: attesa ancora instabilità? Le ultimissime

Instabilità meno diffusa nel weekend

Ultimo weekend del mese di maggio che farà registrare un momentaneo aumento del geopotenziale. In tal modo l’instabilità subirà un lieve indebolimento con i fenomeni a ciclo diurno che rimarranno più confinati ai settori interni. Farà eccezione il sud Italia, specie tra Calabria, Basilicata e sud Campania dove nella giornata odierna sono attesi forti temporali con parziale coinvolgimento anche delle coste tirreniche. Qualche sconfinamento è atteso anche sulle pianure tra Piemonte e Lombardia, tanto sole altrove con temperature massime attese fino a +27/+29°C, fatta eccezione per le coste dove un mare ancora fresco e la brezza diurna manterranno i valori più contenuti.

Maggio chiude con accentuazione di acquazzoni e temporali

Il nuovo calo di geopotenziale atteso per la prossima settimana accentuerà nuovamente l’instabilità sull’Italia. Giornata di lunedì al via con residue piogge sul Piemonte, mentre nubi transiteranno sulle due Isole Maggiori e coste del Tirreno. Durante il pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma sui settori interni del centro-sud ed Isole Maggiori con possibili sconfinamenti sono alle pianure ed occasionalmente a ridosso delle coste tirreniche. Non si escludono fenomeni di forte intensità con locali grandinate. Instabilità attesa anche su Alpi e Prealpi con fenomeni in estensione alle pianure di Piemonte e Lombardia. Circolazione instabile che accompagnerà la fine di maggio, con forti temporali ed acquazzoni attesi anche per martedì e mercoledì, specie al Nordovest, Isole Maggiori e settori interni Peninsulari. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità con rischio nubifragi e grandinate; l’instabilità risulterà più diffusa rispetto al weekend con possibile interessamento anche dei settori costieri.

Meteo 1 al 5 giugno: l’Estate meteorologica al via con acquazzoni e temporali ancora attivi sull’Italia?

Meteo Giugno – Avvio dell’Estate meteorologica in sordina sull’Italia? Secondo il modello europeo ECMWF, la situazione circolatoria in Europa potrebbe subire poche variazione anche per l’avvio di giugno, con anticicloni più frequenti alle alte latitudini europee, mentre valori di pressione inferiori alle medie del periodo sul bacino del Mediterraneo. In tal modo l’Estate potrebbe partire senza particolari scossoni sull’Italia con una prima settimana di giugno caratterizzata ancora dall’instabilità a ciclo diurno, atteso un surplus precipitativo sulle aree interne del centro-sud ed Isole Maggiori con temperature attorno alle medie del periodo.

CONTINUA A LEGGERE​

L’Estate meteorologica parte in sordina: atteso un mese di giugno “piovoso”?

Meteo Giugno – Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. La tendenza probabilistica per il prosieguo del mese di giugno potrebbe non far registrare significative variazioni in Europa. Secondo il modello europeo (ECMWF) ed americano (CFS) il pattern circolatorio rimarrebbe improntato secondo un regime di blocking, quindi anticicloni più frequenti alle alte latitudini, mentre situazione meteo più instabili insistere sul bacino del Mediterraneo. Possibile un mese di giugno contraddistinto quindi da tempo incerto, specie durante le ore diurne, con acquazzoni e temporali anche intensi. Non mancheranno le schiarite, specie lungo le coste ed in pianura. Temperature nel complesso vicine alle medie del periodo, mentre le precipitazioni potrebbero risultare al di sopra della norma. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.