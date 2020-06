METEO – ESTATE pronti via, è subito SUPER CALDO in ITALIA, ma quanto durerà?

Le correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti orientali e più precisamente dalla Penisola balcanica che nei passati giorni sono stati spesso causa di maltempo prima sulle regioni settentrionali, poi lungo la dorsale appenninica e zone interne delle regioni centrali e, successivamente, nella giornata di ieri sulle regioni meridionali, stanno ora abbandonando il nostro Paese sospinte da un robusto promontorio anticiclonico in arrivo dai quadranti sudoccidentali. Gli effetti di tale promontorio anticiclonico sono già piuttosto evidenti nella giornata odierna, con cieli in prevalenza soleggiati e bel tempo generale.

Si apre un lungo periodo di stabilità in risposta a 20 giorni di maltempo

Si aprirà dunque da oggi (e in realtà già da ieri) un lungo periodo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola grazie alla netta invadenza dell’Alta pressione di origine afro-azzorriana (ma sempre più con contributo sub-tropicale come vedremo nel prossimo paragrafo) all’interno del bacino del Mediterraneo. Non mancherà di tanto in tanto qualche disturbo temporalesco pomeridiano, in un contesto di cieli che si preannunciano prevalentemente soleggiati.