METEO – ESTATE SETTEMBRINA in piena regola in arrivo la PROSSIMA SETTIMANA con aumento delle TEMPERATURE

Miglioramento in atto delle condizioni meteo, ma sarà solo temporaneo

A seguito di una giornata in cui è stato ben visibile un netto peggioramento delle condizioni meteo dovuto perlopiù all’aumento della copertura nuvolosa su buona parte dello stivale e in cui il maltempo non si è comunque fatto attendere sui settori più occidentali del Paese, le condizioni meteo volgono in queste ore verso un graduale miglioramento. Il nucleo centrale del vortice depressionario che sta provocando questo peggioramento si concentra infatti al largo, in pieno Mar Tirreno, con fenomeni anche molto intensi.

Weekend di maltempo al centro, ma soprattutto al sud

Quanto accaduto nella giornata odierna nel nostro Paese sarà solo un avvertimento di quanto accadrà nel fine settimana ormai alle porte. Le condizioni meteo infatti torneranno a peggiorare già dalle prime ore della notte di domani sabato 4 settembre (scopri dove). Sarà un weekend foriero di maltempo non tanto sulle regioni centrali (Toscana, Umbria, Marche rimarranno sostanzialmente all’asciutto), quanto su quelle meridionali, con i fenomeni che accompagneranno una discesa sensibile delle temperature.

Perturbazione in allontanamento già dalle prime ore di lunedì

La traslazione del minimo depressionario prima sul Mar Jonio e poi ulteriormente verso i quadranti sudorientali determinerà un graduale miglioramento delle condizioni meteo a partire già dalle prime ore di lunedì 6 settembre. Tuttavia molto probabilmente persisterà una circolazione depressionaria nel Mar Jonio che porterà rovesci sui settori jonici del Paese, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il resto del Paese invece risentirà dell’elevazione dell’Anticiclone, come vedremo nel prossimo paragrafo.

