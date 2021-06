METEO – L’ESTATE torna all’attacco: prima ondata di CALDO in vista, con TEMPERATURE sopra la media, ecco QUANDO

Situazione sinottica: alta pressione presente sull’Europa occidentale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Anche quest’oggi siamo interessati da un massiccio aumento dell’instabilità, nonostante l’alta pressione si trovi ai margini del nostro territorio e ben salda ormai da molti giorni sui paesi dell’Europa occidentale. In questi giorni i temporali non stanno mancando, complice una blanda circolazione instabile ancora presente in quota che fino alla giornata di sabato, permetterà la persistenza di questi fenomeni specialmente sui rilievi. Vediamo però dove sono attesi i temporali e dove colpiranno con più vigore!

Attesi nuovamente temporali pomeridiani nei prossimi giorni

Meteo – Nel corso delle ore pomeridiane di oggi avremo possibili temporali sull’arco Alpino e sull’Appennino, con fenomeni anche localmente più intensi e possibili sconfinamenti specie sulle regioni Tirreniche e Isole Maggiori. Stesso leitmotiv nella giornata di domani, con temporali pomeridiani al nord, tra Lazio e Abruzzo e sulle regioni del sud. Proprio su Campania, Basilicata e Calabria sembrerebbero manifestarsi i fenomeni più intensi della giornata. Da sabato, complice l’espansione dell’alta pressione sopracitata, al nord i temporali risulteranno più sporadici, mentre potranno continuare a manifestarsi sulle regioni del meridione. Vediamo perché.

Italia divisa in due nel weekend, con l’alta pressione che preme al nord

Meteo weekend – Come già detto il weekend che ci accingiamo ad affrontare vedrà una figura barica di matrice afro-azzorriana in espansione da ovest verso est, lambendo anche il territorio italiano. Questa particolare configurazione, vedrà le regioni dell’estremo sud lambite da una circolazione instabile in quota che garantirà ancora la formazione di rovesci temporaleschi pomeridiani. La situazione volgerà rapidamente a cambiare, quando da domenica l’anticiclone si estenderà ancora di più verso oriente garantendo stabilità maggiore in Italia. Questa situazione inaugurerà la prima vera ondata di caldo dell’Estate 2021.

