METEO – ESTATE, ultimo atto: CALDO in arrivo in ITALIA grazie ad un PREFRONTALE AFRICANO, i dettagli

Tempo in prevalenza stabile in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono migliorate nella giornata odierna grazie allo spostamento di una saccatura verso oriente, sul settore balcanico. Ciò ha favorito l’espansione di un’onda mobile prefrontale verso il Mediterraneo centrale, responsabile di un primo aumento di pressione sull’Italia, con temperature che però rimangono intorno alla media del periodo a causa dell’afflusso di correnti più fresche in arrivo dai quadranti nordorientali.

Prossime ore tempo stabile in Italia

Malgrado il miglioramento tuttavia nel corso di questo pomeriggio sono rimaste attivi alcuni nuclei di maltempo che hanno interessato in prevalenza i settori settentrionali, su alcuni dei quali era oggi vigente un’allerta meteo della Protezione Civile. Le condizioni meteo in serata tenderanno ad un ulteriore miglioramento, con il tempo che tornerà a risultare generalmente e relativamente stabile e asciutto, con temperature che rimangono tipicamente tardo-estive.

Tempo perlopiù stabile domani, poi ad inizio settimana richiamo di correnti più calde

Nella giornata di domani domenica 11 settembre a prevalere sarà ancora una volta il bel tempo sulla nostra Penisola, con condizioni meteo di generale stabilità e cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, fatta salva qualche possibile eccezione tra notte e mattino lungo il medio versante adriatico, in particolare le zone costiere e immediato entroterra delle Marche. Sul resto del Paese persisterà il bel tempo, con un ulteriore richiamo di correnti calde previsto nel prossimo inizio settimana.

CONTINUA A LEGGERE.

Prossimo inizio di settimana con stabilità e clima estivo

Un’onda mobile prefrontale di stampo subtropicale verrà richiamato dall’affondo di una saccatura depressionaria sull’Europa occidentale, provocando condizioni meteo di persistente e generale stabilità sul nostro Paese, con temperature in aumento su tutto lo stivale. L’apice del caldo verrà raggiunto al centro-sud tra la giornata di mercoledì 14 e quella di giovedì 15 settembre, mentre il nord potrebbe vedere il suo picco in quella di martedì 13. A seguire un peggioramento che sancirà, con tutta probabilità, la fine dell’estate e su cui approfondiremo in un apposito editoriale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.