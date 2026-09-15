Meteo domani 16 settembre: flusso umido che arriva sull’Italia portando un peggioramento su alcune regioni

Situazione sinottica europea Robusto campo di alta pressione che si posiziona sull’Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa sulle Isole Azzorre, un promontorio anticiclonico è anche presente sul Mediterraneo occidentale ma con una saccatura depressionaria che incalza dall’Europa occidentale. Serie di perturbazioni che si muove alle latitudini più elevate con minimi al suolo fino a 980 hPa sull’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 16 settembre

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente e della nuvolosità tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo lungo l’arco alpino con dei fenomeni in sconfinamento sul Piemonte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni sparsi prima al Nord-Ovest ed in movimento verso il Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 settembre

Al Centro: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata non sono attesi cambiamenti, mentre nella notte locali piovaschi in arrivo sulla Toscana settentrionale. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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