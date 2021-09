METEO – Fase di MALTEMPO con possibili NUBIFRAGI in arrivo, ma anche CALDO AFRICANO con picchi fino a +35°C

Anticiclone in decadimento

Dopo che per buona parte della corrente settimana l’Anticiclone africano ha portato condizioni meteo di generale o prevalente stabilità accompagnate da clima perlopiù gradevole, in queste ore risulta in decadimento a causa di un graduale arretramento provocato dalla progressione di una saccatura depressionaria di natura atlantica in transito dalla Penisola iberica, dove ha portato condizioni di violento maltempo soprattutto in Spagna, dove si sono riversati i problemi maggiori.

Tempo in peggioramento in Italia da un lato, caldo in intensificazione dall’altro

L’evoluzione sinottica appena presentata nel precedente paragrafo, presuppone quindi un peggioramento delle condizioni meteo che sta interessando per l’appunto in queste ore le regioni nordoccidentali, che osservano l’arrivo di una nuvolosità via via più consistente anche se (per ora) esente da precipitazioni. Non è escluso tuttavia che nelle prossime ore i primi rovesci possano interessare alcune di queste zone (scopri quali). Se da un lato il tempo peggiora, dall’altro troviamo temperature in sensibile aumento, come in Sardegna dove i picchi hanno oggi raggiunto i +34°C.

Il transito di questa perturbazione spaccherà l’Italia a metà

Il transito di un cavo perturbato di natura atlantica proveniente dunque dal settore iberico spaccherà a metà la nostra Penisola dal punto di vista meteorologico nel prosieguo di questo weekend. Mentre da una parte, stando ai principali centri di calcolo, si assisterà ad un’intensificazione del caldo, con picchi fino a +35°C in Sardegna e poco più bassi nelle pianure interne siciliane e foggiane, dall’altra le condizioni di maltempo si acuiranno con possibili nubifragi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

