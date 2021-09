METEO – STOP alla STABILITA’: MALTEMPO con PIOGGE in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Anticiclone in graduale ritirata

In queste ore un campo di Alta pressione di origine africana che ha interessato gran parte del Paese per buona parte della settimana corrente portando prevalente o generale stabilità con clima gradevole, sta gradualmente ritirandosi a causa della progressione di una saccatura depressionaria di natura atlantica in arrivo dalla Penisola iberica: nei giorni scorsi è stata peraltro responsabile di maltempo violento, con diversi problemi soprattutto in Spagna.

Nuvolosità in aumento al nordovest

Il suddetto arretramento del campo di Alta pressione è pressoché evidente sulle regioni nordoccidentali dove la nuvolosità sta via via compattandosi. Tuttavia le condizioni meteo questo pomeriggio sono apparse e appaiono tutt’ora ancora stabili, così come al centro-sud dove anzi le temperature sono anche sensibilmente aumentare in alcuni casi, con i primi picchi fin sui +34°C in Sardegna. Qualche primo rovescio potrebbe però interessare il territorio nazionale in serata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche primo rovescio in arrivo

Le condizioni meteo sono però destinate ulteriormente a peggiorare nel corso delle prossime ore e dunque in serata stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con nuvolosità via via in estensione sulla nostra Penisola anche ai settori centrali tirrenici e al resto del nord Italia. Non solo, ma la sempre maggior consistenza delle nubi darà origine ai primi fenomeni sul territorio nazionale, scopriamo dove nel prossimo paragrafo.

