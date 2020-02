METEO – fase di MALTEMPO prolungata sull’ITALIA, ultime dai modelli

MALTEMPO IN ARRIVO SULL’ITALIA, ATTESE FORTI PIOGGE

Nel corso del fine settimana, sull’Italia si assisterà ad un diffuso peggioramento delle condizioni meteorologiche; già in queste ore le prime deboli piogge stanno raggiungendo Liguria e Lombardia, per poi estendersi nottetempo al Triveneto, Toscana e Lazio. Giornata uggiosa anche quello di Domenica, quando le precipitazioni interesseranno gran parte del Nordest, Sardegna e Centro Italia; i fenomeni in questa prima fase risulteranno mediamente di debole o al più moderata intensità. Un più deciso peggioramento, invece, è atteso tra Lunedì e Martedì, quando piogge e temporali anche abbondanti interesseranno dapprima il Centro-Nord e Sardegna, per poi trasferirsi anche al Sud e Sicilia. Neve attesa abbondante lungo l’Arco Alpino.

POSSIBILE FASE PIOVOSA PROLUNGATA, PRIMAVERA INIZIA INSTABILE

Sull’Italia si potrebbe aprire un periodo decisamente dinamico, con una serie di perturbazioni nord atlantiche pronte a portare fasi di maltempo su gran parte della Penisola, alternate a brevi pause asciutte e miti. Secondo i modelli matematici odierni, difatti, l’anticiclone delle Azzorre potrebbe rimanere confinato ad Ovest dell’Italia anche nei prossimi giorni, lasciando aperta la strada alle umide e piovose correnti oceaniche. Il transito dell’intensa perturbazione in arrivo tra Lunedì e Martedì sull’Italia, sarà seguita da masse d’aria più fredde che lambiranno i settori adriatici nella giornata di Mercoledì; in tal caso sono attese nevicate lungo l’Appennino centro-meridionale, fin sotto i 1000 metri. A seguire proseguirà l’altalena termica, con un nuovo impulso instabile da ovest, seppur accompagnato da masse d’aria più miti, atteso per la giornata di Giovedì con possibile maltempo diffuso su gran parte della Penisola.

FORTI OSCILLAZIONI DELLE TEMPERATURE

L’alternanza di masse d’aria miti ad altre più fredde dal Nord Europa, determineranno anche un’oscillazione piuttosto marcata delle temperature nei prossimi giorni; se inizialmente si assisterà ad un diffuso aumento termico, complice l’ingresso di correnti miti meridionali tra domani e Lunedì, masse d’aria più fredde in transito nella giornata di Mercoledì determineranno un brusco calo termico. In particolare le temperature minime potrebbero avvicinarsi allo zero sulla Pianura Padana e zone interne del Centro per quanto riguarda le prime ore della giornata di Mercoledì, per poi subire un nuovo deciso aumento nei giorni successivi per l’ingresso di masse d’aria più miti.