Meteo – Fase di maltempo si protrarrà in Italia anche nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia

Piogge e temporali si sono spostati nella giornata odierna sulle regioni centro-meridionali, dove si attivano in maniera sparsa a causa di una circolazione depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo. Da ovest, la nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano determina già un primo miglioramento al settentrione, dove avanzano le prime schiarite anche ampie. Le temperature, in questo contesto, non subiscono mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

L’evoluzione sinottica prevista per la giornata odierna aveva già indotto ieri la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per oggi per alcuni settori, con il maltempo che, infatti, non si è fatto attendere. La stazionarietà delle temperature su valori più o meno in linea o leggermente oltre la media di riferimento fanno sì che il clima sia tutto sommato gradevole e, a tratti, addirittura fresco soprattutto nelle ore notturne.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

L’afflusso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica alimenteranno anche in serata la fase di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e possibili temporali più circoscritti, ma comunque in transito in maniera sparsa sulle regioni meridionali e, in maniera residuale, anche in Abruzzo. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo tenderanno già a migliorare sul resto dei settori centrali.

Stabilità e bel tempo al nord e parte del centro in serata

La serata sarà quindi contrassegnata da condizioni meteo più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, con l’avanzamento di schiarite via via più ampie che lasceranno spazio a cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi su questi settori. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo in linea con la media di riferimento o di poco oltre.

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