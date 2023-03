Meteo – Fase primaverile in Italia con tempo stabile e massime anche oltre i 20°C su molte città

Alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo centrale

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo il maltempo dei primi giorni della settimana, la rimonta dell’alta pressione ha portato stabilità e temperature in rialzo sull’Italia, specie al Centro-Nord. Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico in rinforzo sul Mediterraneo centrale ed in espansione sui Balcani, con una piccola goccia fredda che si allontana verso sud sul Mediterraneo meridionale. Flusso perturbato principale che scorre invece sull’Europa centrale ma in graduale abbassamento di latitudine.

Tempo stabile in Italia e con temperature in aumento

L’alta pressione sta portando tempo piuttosto stabile e clima mite sull’Italia e questo si manterrà almeno fino a sabato. Ecco le previsioni meteo per domani 24 marzo: Al Nord: Al mattino tempo asciutto ma con cieli nuvolosi su tutte le regioni, deboli piogge possibili su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio ancora molte nuvole con deboli piogge sulle regioni di Nord-Ovest e sull’arco alpini, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito, pioviggini possibili su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Al Centro: Al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità in transito sui settori tirrenici e maggiori schiarite lungo l’Adriatico. Al pomeriggio nessuna variazione con nubi sparse alternate a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito, deboli piogge possibili sulla Toscana. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento su tutte le regioni. Temperature in generale aumento su tutta l’Italia, con valori anche di 4-6 gradi sopra le media del periodo. Massime che nei prossimi giorni potrebbero infatti raggiungere i 20°C-22°C sia in Pianura Padana che sulle Isole Maggiori e in molte citte interne di pianura del Centro-Sud.

Peggioramento meteo in arrivo da domenica sull’Italia

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli mostrano una saccatura depressionaria di natura atlantica affondare tra il Mediterraneo centrale e Balcani tra la giornata di domenica e lunedì, portando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Giornata di domenica che vedrà il maltempo interessare soprattutto il Nord con acquazzoni e temporali sparsi, anche di forte intensità al Nord-Est. Qualche fenomeno possibile anche sulle regioni centrali nella seconda parte di giornata. Nella giornata di lunedì maltempo che si estenderà anche al Centro-Sud, con fenomeni più intensi lungo la dorsale appenninica. Maltempo che sarà accompagnato anche da un calo termico, con il ritorno della neve a quote medie su Alpi e Appennini, con maggiore aria fredda che farà il suo ingresso nella giornata di martedì.

Fine marzo e inizio aprile tra alta pressione e nuovi impulsi perturbati, tendenza meteo

Come anticipato anche nei giorni scorsi l’ultima decade di marzo sembrerebbe possa trascorrere con una certa dinamicità sotto il profilo meteo. Sul finire del mese sembra infatti possibile un breve intervallo asciutto in compagnia dell’alta pressione ma ecco che alcuni modelli entro l’inizio di aprile mostrano nuovi impulsi instabili in arrivo dall’Atlantico. Se tutto ciò venisse confermato sarebbe sicuramente ben accetto in quanto manca ancora da colmare un grande deficit idrico.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.