METEO FEBBRAIO – ATTENZIONE, nuovo mese con MITEZZA fuori stagione e con SICCITA’? Tutto quello che c’è da sapere

Inverno al momento latitante

Al momento la stagione invernale appare molto pigra e latitante. Vero è che ci sono state tre irruzioni fredde, una delle quali ha portato la neve in pianura sulle regioni settentrionali verso metà dicembre e un’altra di queste a quote molto bassi sul versante adriatico verso il finire dell’anno 2019, ma questo Gennaio si dimostra piuttosto anticiclonico, con temperature neanche molto oltre la media del periodo, ma comunque piuttosto arido in termini di piogge e nevicate (almeno al momento).

Nebbie sulla Pianura Padana con inquinamento oltre la soglia di salute

L’Anticiclone di origine azzorriana che è ormai dominante sulla nostra Penisola crea condizioni favorevoli alla formazione di foschie dense e di banchi di nebbia sulle aree maggiormente esposte a tale fenomenologia, nonché nelle vallate e sulla Pianura Padana. La nebbia tra l’altro “intrappola” in sé tutti gli agenti chimici inquinanti, compresi i PM10 (le polveri sottili) previste oltre la soglia di salute in tutta l’area padana (oltre dunque i 50 milligrammi al metro cubo).

Come sarà febbraio 2020?

Ci apprestiamo a grandi falcate ad andare verso la metà del mese di gennaio e, sebbene si prevedano segnali di svolta per la terza decade del mese corrente, in molti si chiederanno come sarà febbraio 2020. Ebbene, non giungono notizie rassicuranti per gli amanti del freddo e della neve: come da immagine di copertina, che raffigura la proiezione mensile del modello inglese ECMWF e che vedrebbe la stragrande maggioranza di Europa sotto un’anomalia termica positiva più o meno intensa.