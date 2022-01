METEO – FEBBRAIO parte con un ATTACCO ARTICO con FREDDO e NEVE? Ecco la tendenza

Stabilità che avvolge l’Italia intera

Piuttosto evidenti dalle immagini satellitari quest’oggi condizioni meteo di generale stabilità, con il fronte di maltempo, che ieri ha interessato parte del sud e dell’Abruzzo, che ha abbandonato nuovamente lo stivale che risulta conteso tra un vasto Anticiclone azzorriano sul Mediterraneo centro-occidentale e un affondo freddo di stampo artico sul Mediterraneo orientale, con la neve caduta a Mykonos tra questa notte e questa mattina. La stabilità torna ad avvolgere interamente la nostra Penisola e con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi e clima invernale.

Maltempo di nuovo pronto a colpire l’Italia

Nonostante l’Italia sia attualmente pervasa dunque da condizioni meteo di generale stabilità, non è detto che queste siano durevoli, anzi: tutt’altro. Infatti, a partire già dalle prossime ore e più specificamente dalla seconda parte della serata odierna, un peggioramento di stampo prettamente invernale potrebbe interessare lo stivale, con l’ingresso delle prime precipitazioni. Esse, che risulteranno comunque mediamente deboli o moderate, assumeranno carattere nevoso a quote medio-basse (scopri quali).

Tra Anticiclone e affondi nordatlantici, poi per febbraio arrivano novità

Il finale di gennaio non riserverà grosse sorprese per l’Italia, che rimarrà contesa tra un vasto Anticiclone azzorriano anche piuttosto in forma e degli affondi di stampo artico o nordatlantico. Uno di quest’ultimi potrebbe interessare direttamente lo stivale nella seconda parte della prossima settimana. A seguire, per inizio febbraio, si intravede tra le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo un possibile affondo di natura artica verso la nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

