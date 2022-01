METEO – Generale STABILITA’ sull’ITALIA, ma in arrivo un nuovo PEGGIORAMENTO con NEVE a quote medio-basse

Generale stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi

La presenza di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale sembra portare i suoi effetti sulla nostra Penisola, dove le condizioni meteo oggi si evidenziano ovunque generalmente stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiori disturbi nuvolosi si annidano solamente in Toscana e sul basso versante adriatico, dove comunque non sembra azionarsi alcun tipo di fenomenologia.

Clima invernale, Italia contesa tra il freddo artico e l’Anticiclone

Nonostante un quadro meteorologico incline alla generica stabilità, come precedentemente annunciato e come evidenziano anche le immagini satellitari, un clima pienamente invernale insiste sullo stivale, con temperature in media o addirittura al di sotto, specie al centro-sud. Questo è dovuto alla particolare predisposizione barica delle masse d’aria, con l’Italia che si trova esattamente a metà tra un vasto Anticiclone azzorriano e la discesa del freddo artico sulla Penisola balcanica. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nuovo peggioramento pronto ad interessare l’Italia

Un nuovo impulso artico è in procinto di interessare la Penisola balcanica alimentando una nuova perturbazione che porterà effetti trasversali anche sul nostro Paese: a fronte di una prima parte di serata ancora stabile infatti, nella seconda metà si potrebbe assistere ad un peggioramento di stampo prettamente invernale che, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo, riguarderanno specifiche aree dello stivale con neve a quote medio-basse.

