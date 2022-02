METEO – FEBBRAIO partenza razzo con correnti POLARI, ma prosieguo non pende a favore dell’INVERNO, i dettagli

La partenza di febbraio è stata contrassegnata da clima tutto sommato invernale dunque, con l’ingresso di correnti polari che hanno causato un abbassamento delle temperature soprattutto su Abruzzo e regioni meridionali. Tuttavia, stando anche a quanto proiettano i principali centri di calcolo , la prosecuzione sembra non promettere altrettanto bene, con l’Anticiclone destinato a “congelare” la stagione invernale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nel corso dei prossimi giorni l’Alta pressione di matrice azzorriana tornerà ad inglobare tutto il Mediterraneo centro-occidentale e dunque anche la nostra Penisola, che si posizionerà tuttavia sul ramo discendente (nonché sul bordo orientale) dell’Anticiclone stesso. Ciò non mancherà comunque di portare condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da temperature in aumento, soprattutto al meridione dove il primo assaggio primaverile lo si riscontrerà nella giornata di venerdì 4 febbraio.

Le condizioni meteo appaiono da questo pomeriggio in visibile miglioramento, dopo che una rapida perturbazione ha colpito l’ Italia tra la giornata di ieri e la prima parte di oggi. Nonostante la rapidità del peggioramento non sono mancate nevicate a quote di bassa montagna o alta collina tra l’Abruzzo e il sud peninsulare. Ultimi rovesci si sono azionati nel pomeriggio al meridione a carattere localizzato, mentre nella serata corrente il tempo è tornato stabile e asciutto pressoché ovunque.

Anticiclone invadente nel Mediterraneo

Il vortice polare non vuole sapere di allentare la presa e continua a risultare piuttosto compatto anche nelle code modellistiche. Una trottola polare così forte si rende invulnerabile ai disturbi ad esso recati da parte degli Anticicloni planetari, che sono quindi costretti a distendersi sulle latitudini medio-basse. E’ per questo che, in risposta ad una corrente a getto piuttosto intensa in uscita dagli Stati Uniti, l’Anticiclone è costretto ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale, portando talvolta anche una certa mitezza. Inverno al capolinea? Ancora presto per dirlo, ma sicuramente la prima parte di febbraio trascorrerà con mitezza fuori stagione. Vi invitiamo comunque a seguire sul nostro sito i futuri aggiornamenti relativi alla seconda parte del mese.