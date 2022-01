METEO – ITALIA verso un graduale PEGGIORAMENTO, ma non ovunque; situazione ed evoluzione

Meteo in peggioramento sull’ Italia tra il 31 gennaio ed l’1 febbraio. Un fronte freddo, collegato ad una saccatura in discesa dal nord Europa, raggiungerà il Mediterraneo centrale portando un rapido peggioramento del tempo anche sull’ Italia . Deboli piogge sono previste fin dal mattino di lunedì 31 gennaio sui settori tirrenici con tendenza al peggioramento dalla sera anche sul medio-basso Adriatico. Aria fredda in progressivo ingresso favorirà un calo delle temperature, quindi della quota neve. Martedì 1 febbraio maltempo atteso sul sud Italia con fenomeni sparsi, nevosi attorno ai 600-800 metri, fino ai 1100-1300 metri di Calabria e Sicilia. Attenzione all’attivazione di forti venti, con mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo Italia – Osservando l’ultimo scatto satellitare, si notano cieli sgombri da nubi su parte del Paese per un periodo invernale decisamente anomalo . Tuttavia, il momentaneo calo barico sta favorendo infiltrazioni umide nei bassi strati, responsabili delle nubi basse addossate tra la Liguria ed i settori settentrionali di Umbria e Toscana, nonché sul Lazio centro-meridionale e sulla Sardegna occidentale. Le temperature risultano piuttosto miti per il periodo e comprese tra i +8°C ed i +14°C del nord Italia, tra gli 8°C ed i +12°C del centro, fino ai +15/+16°C al sud di Puglia e Sardegna.

Nord Italia ancora in ombra, prosegue il periodo con assenza di fenomeni

Come anticipato, il fronte instabile porterà qualche pioggia solo sulle regioni centro-meridionali italiane, mentre l’Arco Alpino riuscirà a proteggere ancora il nord Italia. Prosegue quindi la fase asciutta sulle regioni settentrionali, con una seconda parte invernale decisamente anonima. Nel corso dei prossimi giorni non si intravedono significative variazioni, continuerà infatti a dominare l’alta pressione sul nord Italia. Situazione idrica quindi in ulteriore peggioramento, specie nelle aree che hanno chiuso anche il 2021 in deficit pluviometrico, quindi in particolare per Piemonte ed Emilia-Romagna.