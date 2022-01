METEO FEBBRAIO – Ultimo mese dell’INVERNO con MITEZZA e SICCITA’? Da non escludere l’IPOTESI

Condizioni meteo in Italia, sta arrivando la perturbazione

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ultimo giorno di gennaio che sarà caratterizzato dall’arrivo di aria fredda con annessa perturbazione nord-atlantica che apporterà condizioni di maltempo specie al centro-sud. Al momento osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di un vasto fronte nuvoloso sulle regioni del nord Italia; al centro, persistono le nubi basse specie sui settori Tirrenici ma anche al sud. Condizioni meteo che subiranno un repentino cambiamento, ma che tuttavia non persisteranno nella settimana. Vediamo meglio

Tempo in progressivo peggioramento, quota neve in calo

Meteo – Fase di maltempo piuttosto fugace in Italia, che ci farà piombare nuovamente in Inverno: attese precipitazioni a partire da questo pomeriggio su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, e Campania. La neve inizierà a posarsi in montagna a quote medie per poi scendere gradualmente nel corso delle ore notturne, con fenomeni che potranno spingersi sull’Appennino centrale fin verso l’alta collina. Domani, martedì 1 febbraio avremo piogge, temporali e neve ancora sulle regioni del Sud Italia. Fenomeni intensi anche tra Calabria e Sicilia dove non si escludono anche temporali. A seguire tempo in miglioramento grazie alla progressiva espansione dell’anticiclone delle Azzorre.

Settimana in compagnia dell’anticiclone, la tendenza

Tendenza meteo – Un repentino ricompattamento del Vortice Polare, specie in tra continente americano e comparto europeo, determinerà un abbassamento della wave 2 (anticiclone delle Azzorre) che si disporrà lungo i paralleli nel corso di questa prima settimana di febbraio. Condizioni dunque di stabilità diffusa in Italia con assenza prevalente di precipitazioni per questo periodo. Nel fine settimana l’alta pressione potrebbe subire un rigonfiamento per raggiungere i suoi massimi proprio a ridosso del nostro territorio. Il mese di febbraio dunque sembra esordire con monotonia, ma quali sono le tendenze vigenti per questo periodo?

