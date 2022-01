METEO – FINALE di GENNAIO SHOCK, l’INVERNO potrebbe tornare protagonista con FREDDO e NEVE: i dettagli

Stabilità dominante sull’Italia

Immagini satellitari alla mano, le condizioni meteo appaiono generalmente stabili in tutto il nostro Paese come avviene da una manciata di giorni a questa parte grazie all’elevazione di un campo di Alta pressione di origine azzorriana. Inoltre, i cieli risultano perlopiù sereni o poco nuvolosi, con qualche nebbia che tra questa notte e le prime ore di questa mattina ha ridotto la visibilità di diverse località della Pianura Padana e delle vallate interne di Toscana e Umbria. La nebbia si è poi diradata nella seconda parte della mattinata lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi, come scritto poco fa.

Anticiclone in controllo dell’Italia nelle prossime ore e giorni

L’Anticiclone azzorriano, dopo aver caratterizzato il nostro clima ad inizio 2022, torna così ad interessare il nostro Paese con le temperature che tuttavia, malgrado un lieve aumento durante questo weekend, continuano a mantenersi su valori in linea o poco oltre la media del periodo. Esso terrà saldo il controllo del nostro Paese non solo nelle prossime ore, con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie lungo il versante tirrenico, ma anche nei prossimi giorni, fatto salvo per un calo delle temperature in arrivo da domani lunedì 17 gennaio, in un contesto che si manterrà tuttavia stabile.

Seconda parte di settimana prossima con affondo artico plausibile, poi finale di gennaio da vivere

Dopo questa fase di stabilità, sia pure con un calo delle temperature ad inizio della prossima settimana ormai imminente, avrà una fine probabilmente nella seconda parte della settimana stessa, a causa di un affondo artico pronto ad interessare quantomeno i settori più orientali dello stivale, con il ritorno della neve a bassa quota. A seguire il finale di gennaio si prospetta tutto da vivere, soprattutto per gli amanti della neve e degli sport invernali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

